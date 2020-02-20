ЧТО МЫ ГОТОВЫ ИЗГОТОВИТЬ ИЗ МЕТАЛЛА И УСТАНОВИТЬ:

 

 

Ворота Ворота

 

ВОРОТА

распашные • откатные • гаражные

Решетки Решетки

 

РЕШЕТКИ

на окна

Забор из профнастила Забор из профнастила

 

ЗАБОРЫ

из профнастила и металлические

Навесы для авто Навесы для авто

 

НАВЕСЫ

для авто

Перила Перила

 

ПЕРИЛА

Ограждения для балконов Ограждения для балконов

 

ОГРАЖДЕНИЯ
для балконов

Фермы на заказ Фермы на заказ

 

ФЕРМЫ

 

 

ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ ВОРОТА, ЗАБОРЫ, ПЕРИЛА, РЕШЕТКИ НА ОКНА И ДРУГИЕ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ

БОЛЕЕ

15 ЛЕТ

 

Изготавливаем продукцию из металла и готовы выполнить любую сложную задачу

ОТ 1 ДО

8 ДНЕЙ

 

Ваш заказ будет выполнен в максимально короткий срок согласно договору

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

 

Мы уверены в своем мастерстве и гарантируем, что наша продукция прослужит долгий срок

Переехали в новый дом и планируете установку въездных ворот?

 

На скользкой лестнице вашего магазина требуется установка перил?

 

Беспокоитесь о сохранности имущества и нуждаетесь в надежных решеток на окна?

Все проблемы решат наши мастера, способные изготовить металлическую конструкцию любой сложности.

ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ НАС:

 

  • Огромный опыт работы, собственная производственная база
 
     
  • Большой выбор изделий и предложений по дизайну
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  • Быстрое изготовление и установка на объекте заказчика
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  • Квалифицированные мастера, которые работают на совесть.
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 изделия из металла
 изделия из металла


 
КАК МЫ РАБОТАЕМ:
 
 
 
 







Мастер Металла, Большой выбор дизайна изделий из металла                        Мастер Металла, Большой выбор дизайна изделий из металла                                                
 
 
Вы оставляете заявку по телефону или на сайте

Мастер Металла, Большой выбор дизайна изделий из металла                        Мастер Металла, Большой выбор дизайна изделий из металла                                                
 
 
Специалист приезжает на объект, делает замеры, расчеты и предлагает дизайн

Мастер Металла, Большой выбор дизайна изделий из металла                        Мастер Металла, Большой выбор дизайна изделий из металла                                                
 
 
Мастера изготавливают заказанное изделие, красят и готовят к отправке

Мастер Металла, Большой выбор дизайна изделий из металла                        Мастер Металла, Большой выбор дизайна изделий из металла                                                
 
 
Устанавливаем изделие на объекте и сдаем работу заказчику


 
ДОВЕРЬТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ, РЕШЕТОК, ПЕРИЛ 
 
И ДРУГИХ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОФЕССИОНАЛАМ!
 
Мы сделаем все возможное, чтобы заказанная продукция выполняла 
 
свою функцию не один десяток лет!